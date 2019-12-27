Yerli Otomobilin Fiyatı Ne Kadar Olacak? İşte TOGG Suv ve Sedan Fiyatı

Geçtiğimiz dakikalarda resmi olarak tanıtılan yerli otomobilin satış fiyatı ne kadar olacak?

Yerli Otomobil TOGG Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Bilişim Vadisi içerisinde düzenlenen etkinlikte resmi olarak tanıtılan yerli otomobil pek çok kişi tarafından heyecanla bekleniyordu. Milyonlarca kişinin nefesini tutmasına sebep olan otomobilin en çok merak edilen taraflarından birisi de fiyatı olarak öne çıkıyor.

Bünyesinde bulunacak olan hızlı şarj teknolojisi ile birlikte yarım saat gibi bir sürenin altında yüzde 80 oranında şarj olabilecek olan modele ait teknik detaylara ve daha fazlasına ulaşmak isterseniz buraya tıklayabilir ve ilgili haberimize göz atabilirsiniz.

Tüm bu detaylardan sonra geriye asıl merak edilen bu soru kalıyor: "Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?"

Yerli Otomobil TOGG Fiyatı Ne Kadar Olacak? Yerli Otomobil Fiyatı

Öncelikle bilmemiz gereken en önemli detay bu aracın tam elektrikli motor ile gelmesi. Bu da herhangi bir yakıt ihtiyacının bulunmayacağı ve elektrik ile kolay ve hızlı bir şekilde şarj olabileceği anlamına geliyor. Bunu sıfır emisyon salınımı ile çevreye duyarlı bir araç olarak yorumlamanız mümkün. Ancak benzer şekilde uygun fiyatlı ulaşım anlamına da geliyor.

Bunlara ek olarak gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık gelir vergisi stopaj desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi şirkete sağlanacak olan destekler arasında bulunuyor.

Tanıtımın tamamlanmasına ve basın bültenlerinin de gönderilmesine karşın fiyatta şu aşamada bir açıklama bulunmuyor. Bununla birlikte fiyat konusunda 150.000 TL ila 300.000 TL arasında değişen bazı spekülasyonlar bulunuyor. Bu fiyat iddialarının başlangıç modeli için olduğunu vurgulayalım. Buna karşın fiyatın sedan model için mi yoksa suv model için mi olduğu da bilinmiyor.

İlerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olabilmek için Tamindir'i takipte kalın! Fiyat konusunda herhangi bir bilgi elimize geçtiği anda sizlere ulaştıracağız.