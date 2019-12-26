Yerli Otomobilin İçini Gösteren Paylaşım Geldi!

Yerli otomobil ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Yerli otomobilin tanıtılmasına saatler kaldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmi Twitter hesabı üzerinden yerli otomobilin içini gösteren paylaşım yapıldı.

Yerli Otomobilin İçi Böyle Olacak

TOGG yerli otomobil ile ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor. Paylaşımlarında 23 Aralık tarihinde başlayan TOGG, hemen ertesi günü yine 14.30'da bir görsel daha paylaşmıştı. Dün itibarıyla lale detayı içeren yeni görseliyle karşımıza çıkan resmi hesap, bugün bir video ve fotoğraf paylaştı.

Hemen aşağıdan yerli otomobilin iç kabinin nasıl olacağına bakabilirsiniz.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olan İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı yerli otomobilin ne zaman tanıtılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin yerli otomobilin tanıtım tarihiyle ilgili sorduğu soruya, "Ön gösterimi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım" demişti.

Yerli otomobil yarın Gebze'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Yerli otomobil tanıtıldığı anda tüm detaylar Tamindir.com üzerinde yer alacak. Tamindir.com'u takipte kalarak tüm güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.