Yerli Otomobilin İlk Modeli SUV Olacak

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen yerli otomobille ilgili çok önemli bilgiler verdi. Yerli otomobilin 5 modelli bir yapıda olacağını belirten Özlü, aracın ilk önce SUV modelini üreteceklerini söyledi.

Yerli otomobilin orta ve üst sınıfa hitap edeceğini belirten Bakan Özlü, aracın sınıfındaki modellere kıyasla daha ucuz ve kaliteli olacağını ifade etti.

Yerli otomobil projesinde asıl hedefin global pazarda başarı yakalamak olduğunun altını çizen Özlü, “Küresel pazarlarda tutulan, satılan, rağbet gören bir otomobil tasarlıyoruz, sadece yurt içi için değil. Gerçekleştirdiğimiz teknik ve mali analizde de iç pazarda yüzde 15 civarında bir Pazar payı hedefliyoruz. Biz bütün çalışmamızı bir fizibilite ekibine dayandırarak yapıyoruz” dedi.

Bakan Özlü, hangi segmentte bir otomobil pazarda yer alabilecekse onu tasarlayıp piyasaya süreceklerini söylerken, otomobilin B ve C segmentinde olacağını ifade etti. Orta, üst sınıfa hitap edecek bir otomobil tasarladıklarını kaydeden Özlü, “5 modelli bir yapı olacak. İlk önce spor modelini, SUV modelini göreceğiz. SUV modeli özellikle gençlerde ve ailelerde çok rağbet gören bir model" dedi.

Yerli otomobilin nerede üretileceği konusunda da bilgi veren Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir otomobil üretimi için en uygun ortamın ulaşabileceği bir yer olacak. Çünkü bizim yapacağımız otomobil aynı segmentteki emsallerinden daha ucuz ve kaliteli olacak. Daha ucuz olması için seçilecek olan yer ve altyapısı da çok önemli. Limanlara yakınlık bir kriter ama tek başına bir kriter değil. Otomobil yapmaktan ziyade satmak ön planda. Yüzde 20 teknoloji ise yüzde 80 bunu satmak önemli. Bütün bu projedeki işlemlerimizi hesapla kitapla inceleyerek yapıyoruz. Yer konusu bugünün değil 2019’un konusu”