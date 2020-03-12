Yerli Otomobilin Maket Polis Arabası Yapıldı!

Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtılan yerli otomobil vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kenarına yerli otomobilin maket polis aracını yerleştirdi.

Maket Polis Aracı Tasarımı ile Dikkat Çekiyor

Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından sürücülerin dikkatini çekmek için hazırlanan maket vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmeyi başardı. Aracın üzerine yerleştirilen güneş paneli ile aracın tepe lambası 24 saat kesintisiz çalışacak. Maket trafik aracı Dalaman Havalimanı yol güzergahı üzerinde yer almakta.

Geçtiğimiz aylarda C-Sedan ve C-SUV olmak üzere toplamda iki adet yerli otomobil tanıtıldı. Yerli otomobilin motor gücü 150 kW. İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil 0'dan 100 KM'ye 4.8 saniyede ve 7.6 saniyede ulaşabilmekte. Araç yarım saatte şarj olmakta ve 500 kilometre/ 300 kilometre menzile sahip.

Yerli otomobilde dikiz aynası yerine kamera bulunmakta. Aracın pillerinin aracın tabanına yerleştirildiği açıklandı. Araç merkeze sürekli bağlı kalacak ve güncellemeler uzaktan araca yüklenecek. Arıza yaşandığında ekip araca uzaktan müdahale edecek.

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