Yerli Otomobilin Markası Ne Olacak? TOGG İsmi Değişti mi?

Ön tanıtımı yapıldığından bu yana Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) olarak adlandırılan yerli otomobil marka adı belli oldu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yapılan anketler sonucunda TOGG isminde karar kıldıklarını açıkladı.

TOGG fabrika temelleri 18 Temmuz'da atılmasıyla birlikte yerli otomobil markası yeniden gündeme gelmişti. Daha önce TOGG CEO'su Gürcan Karakaş açıklamalarında otomobilin ismi hakkında farklı alternatifler olduğunu söylemişti.

Yerli otomobil marka adı değişti mi?

Fakat CEO Karakaş'ın son yaptığı röportajında TOGG ismine sadık kalacaklarını açıkladı. TOGG CEO'su "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi.

TOGG yerli otomobil markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan'da tescil edildiğini aktaran CEO Karakaş, temel atma fabrikasıyla birlikte çalışmalara hız kazandırdıklarını ve ortaklarla yapılan anlaşmaların somutlaşmaya başladığını belirtti.

Yerli otomobil TOGG 2022'de hazır

Gemlik'te TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresinde kurulacak TOGG otomobil fabrikası, 20 milyar liranın üzerinde yatırımla pek çok parça üretiminde söz sahibi olacak. Ayrıca TOGG CEO'su ilk aracın 2022'in son çeyreğine kadar fabrikadan inmeye başlayacağının müjdesini verdi.