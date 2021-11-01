Yerli Otomobilin Montaj Aşamasının Videosu Yayımlandı

Yerli otomobilin montaj aşamasının videosu paylaşıldı. Sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan video, yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Söz konusu video ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde.

TOGG'dan Yerli Otomobilin Montaj Aşamasının Videosu Geldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Twitter hesabı üzerinden yerli arabanın montaj aşamasına ilişkin bir video paylaştı. Yayımlanan video, elektrikli otomobilin üretim sürecine ilişkin görüntüler içeriyor.

TOGG, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" ifadelerine yer verdi. TOGG tarafından yapılan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Öyle ki paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce retweet ve beğeni aldı.

Twitter üzerinden paylaşılan video, kısa sürede 250 binden fazla görüntülendi. 28 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yerli Otomobil Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz haftalarda katıldığı "Net Konuşalım" isimli programda yerli arabaya ilişkin oldukça önemli bilgiler paylaşmıştı. AA'daki habere göre Bakan Varank, yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacağını, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise piyasaya sürüleceğini açıklamıştı.

Bir öğrencinin sorusunu yanıtlayan Bakan Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı" şeklinde konuşmuştu.

TOGG Çip Krizinden Etkilenecek mi?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, geçtiğimiz haftalarda çip ve batarya krizlerine ilişkin önemli açıklamada bulunmuştu. Çip krizinin bir yıl daha devam edeceğini tahmin ettiklerini belirten Karakaş, "Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz" sözlerine yer vermişti.

Tüm dünyada büyük bir sorun olan batarya krizine ilişkin önemli bilgiler paylaşan Karakaş, "Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok" ifadelerine yer vermişti ve açıklamasına şu sözler ile devam etmişti: