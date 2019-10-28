Yerli Otomobilin Ön Gösterim Tarihi Belli Oldu!

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili için çalışmalar son hızla devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli aracın ön gösteriminin Aralık ayında yapılacağını açıkladı.

Ön Gösterim Aralık Ayında

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni startup'lardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını belirterek, "Türkiye’nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz. 2-3 yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz." dedi.

Karakaş ayrıca, "Türkiye'nin otomobilinde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz." diye konuştu.

Yerli Elektrikli Otomobiller Geliyor

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak da, “Türkiye’de gelecek üç yıl içinde 200 bin elektrikli aracın satılmasını öngörüyoruz. Bu süreçte de itici gücün yerli elektrikli otomobil olacağı görüşündeyiz. 2022’de yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz." ifadelerini kullandı.