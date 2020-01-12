Yerli Otomobilin Patentleri Alınmaya Başlandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ve prototibi paylaşılan yerli otomobil için yürütülen faaliyetler tam gaz devam ediyor. Bugün yapılan açıklama ile yerli otomobilin uluslararası ve ulusal patentlerinin alınması amacıyla çalışmaların başlatıldığı, TÜRKPATENT'e başvuruların yapıldığı söylendi.

Türkiye'nin yerli otomobil hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere harekete geçen TOGG, ülkenin en büyük şirketlerinin bir araya gelmesi ardından kurulmuştu. Otomobile dair yapılan ilk çalışmaların ardından geçtiğimiz günlerde düzenlenen tanıtım töreni ile yerli otomobil tüm Türkiye ile paylaşılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, ülkenin vizyon projesi olarak 27 Aralık 2019'da tanıtılan ve 2022 sonunda ilk araçlarının seri üretimden çıkarılması planlanan "Türkiye'nin Otomobili"nde patent çalışmaları başladı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), otomobilin tasarımları için Avrupa'da bazı ülkelerin yanı sıra Rusya Federasyonu, ABD, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye tescil başvuruları gerçekleştirdi. Otomobilin Türk cumhuriyetlerindeki tescil çalışmalarında da sona gelindiği bildirildi.

TÜRKPATENT yerli otomobili patentleyecek

Uluslararası alanda tescil çalışmalarının yanı sıra ulusal alanda da Türkiye'nin Otomobili'nin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) sınai mülkiyet başvuruları yapıldı. Otomobilin "Hız sabitleyici yönetim sistemi" ile "Yarı değiştirilebilen bataryalı elektrikli araç ve değiştirilebilir batarya sistemi ve mekanik bağlantı yapısı"nın patenti için başvuruda bulunuldu.

TÜRKPATENT'te, söz konusu başvurular için araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanması bekleniyor. Kurum, TOGG tarafından çeşitli sınıflarda 3 farklı başlıkta yapılan marka başvurularını ise uygun bularak gerekli tescilleri tamamladı.