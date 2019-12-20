Yerli Otomobilin Tasarımı Ortaya Çıkmış Olabilir

Türkiye'de merakla beklenen haberlerin başında gelen yerli otomobil için bugün tanıtım tarihi açıklaması yapılmıştı. 14 Aralık itibarıyla tanıtılması beklenen yerli otomobilin tanıtım tarihi 27 Aralık olarak belirlenmişti. Yerli otomobil tasarımı hakkında bugün ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Yerli otomobil, uzun yıllardır Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyordu. Ülkemizin en büyük şirketlerinin bir araya gelmesinin ardından kurulan ortaklıkla gerçeğe biraz daha yaklaşan araç için birkaç yıldır çalışmalar sürerken, aracın geliştirme süreci neredeyse tamamlanmıştı.

Yaklaşık bir hafta önce yerli otomobilin Ferrari tasarımcısı tarafından tasarlandığı duyurulurken, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile aracın 27 Aralık tarihinde gösterileceği bildirilmişti.

Yapılan açıklamanın ardından kameraların karşısına geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, brandalarla örtülü yerli otomobilin önünde poz vermişti. Varank'ın yayınladığı fotoğraflarda, aracın mazgalı ve dikiz aynasına dair kimi bilgiler edinmek mümkün olurken, bu fotoğraftan hareketle Alphan Manas ortaya ilginç bir iddia attı.

Yerli Otomobil prototipini heyecan ile beklerken o örtünün altından bu otomobil çıkarsa yıkılırım. Umarım Pininfarina prototip için biraz daha fazla çaba sarfetmiştir. K350 Concept'i raftan alıp bize verecek hali yok herhalde!!@EHcars pic.twitter.com/I0ecNDHwxY — Alphan Manas (@alphanmanas) December 20, 2019

Yerli otomobil tasarımı aslında Pininfarina K350 mi?

Türkiye'nin önemli girişimlerinden olan Alphan Manas, resmi Twitter adresi üzerinden, "Yerli Otomobil prototipini heyecan ile beklerken o örtünün altından bu otomobil çıkarsa yıkılırım. Umarım Pininfarina prototip için biraz daha fazla çaba sarfetmiştir. K350 Concept'i raftan alıp bize verecek hali yok herhalde!!" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Ferrari'ye de tasarımlar yapan İtalyan Pininfarina şirketinin daha önce gösterdiği ve konsept olarak kalan K350 modeli ile Bakan Varank'ın paylaştığı fotoğraflardaki aracın ön tarafındaki yapının benzerliği dikkatleri çekti. Ayrıca yine bakan tarafından paylaşılan fotoğraflarda aracın büyükçe bir dikiz aynasının olmaması da dikkatleri çekmişti. K350 tasarımında da dikiz aynalarının çok küçük olması, bir başka benzerlik olarak dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca 27 ARalık açıklamasının ardından garaj önünde çekilen ve yerli otomobile ait olduğu söylenen bir başka fotoğrafta da yine K350 benzerlikleri bulunuyordu.

27 Aralık tarihinde karşımıza K350 benzeri bir araç çıkıp çıkmayacağı konuşulmaya başlarken, ortaya çıkacak elektrikli araba gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.