Yerli Otomobilin Üretileceği İl Belli Oldu!

Yerli otomobilin tanıtılmasına saatler kaldı. Heyecan giderek artıyor. Yerli otomobilin nerede üretileceği Resmi Gazete'de yayınlandı. Gelin hep beraber yerli otomobilin nerede üretileceğine yakından bakalım.

Yerli Otomobil Nerede Üretilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak ve proje bazlı devlet yardımı verilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak.

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olan İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı yerli otomobilin 27.12.2019'da (bugün) tanıtılacağını açıklamıştı.

Yerli otomobil bugün Gebze'de düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılacak. Yerli otomobil tanıtıldığı anda tüm detaylar Tamindir.com üzerinde yer alacak. Tamindir.com'u takipte kalarak tüm güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz.