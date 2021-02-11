Yerli Otomobilin Yeni Özelliği İçin MGM ile İş Birliğine Gidiliyor!

Yerli otomobilin yeni özelliği için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile iş birliği yapılacak. Yapılan iş birliğiyle birlikte yerli araba çok kullanışlı bir dizi özelliğe sahip olacak. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Yerli Otomobilin Yeni Özelliği Nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile MGM arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma kapsamında şu anda geliştirilmekte olan yerli araba yeni özelliklere sahip olacak. Türkiye'nin Otomobili resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Veriyi konfor ve güvenliğe dönüştürme konusunda da ülkemizde öncü olacağız. MGM ile yaptığımız anlaşma sayesinde işleyeceğimiz verilerle kullanıcılarımıza hava durumuna göre rota önerilerini, yolculuk güzergahında ve şarj istasyonlarındaki son hava durumunu sunacağız. Bu verilerle daha doğru güzergah ve menzil tahmini sunarak zorlu koşullarda da güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlayacağız."

Twitter üzeridnen yapılan açıklamada, TOGG ve MGM arasında gerçekleşen anlaşmanın neler getireceğine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre elektrikli otomobilin yeni özellikleri şu şekilde:

Sürücüye Yönelik Uygulamalar

Anlık hava durumu gözlemlerinin gösterimi,

Saatlik tahminlerin sunumu ve meteorolojik uyarılar,

Hedefteki ve rota boyunca hava durumu bilgilerinin sunulması,

Sürücüye hava durumuna göre rota önerileri,

Güzergâh boyunca meteorolojik uyarılara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerileri,

Araç şarj istasyonlarında hava durumu ve tahmini sunumu ile sürücü bilgilendirme sistemi.

Araç İçi Uygulamalar

Sürüs rotası üzerindeki anlık ve tahmini meteorolojik durumun TOGG kullanıcıları ile paylaşılması,

TOGG'a aktarılacak veriler sayesinde aracın far, silecek, iklimlendirme gibi sistemlerin güç tüketimlerinin optimize edilmesi,

Bataryadan beslenen ana tüketicilerin, meteorolojik hadiseler nedeniyle ilave enerji tüketimlerinin öngörülerek daha doğru menzil tahminine katkıda bulunulması.

Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı

Silecek, ABS, ESP, hız, sis farı kullanımı, sıcaklık vb. sensörlerden verilerin alınması, MGM veri bankasına aktarılması ve verilerin anlık durum bilgilendirmelerinde değerlendirilmesi.

Bu verilerle daha doğru güzergah ve menzil tahmini sunarak zorlu koşullarda da güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlayacağız.#YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/hC21YGzM06 — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) February 11, 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya dair yaptığı açıklamada, "TOGG-Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği, mobilite ekosisteminde öncü bir adım olacak. TOGG, meteorolojinin anlık verileriyle sürücüyü bilgilendirirken, yapay zeka ile araç enerji sarfiyatını optimize edecek" ifadelerine yer verdi.