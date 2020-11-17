Yerli otomobilin yerlilik oranı belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tanıtıldığı ilk günden beri insanlarda büyük bir heyecan uyandıran yerli arabanın yerlilik oranını açıkladı. Bakan Varank tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Yerli Otomobilin Yerlilik Oranı Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından yerli otomobilin yerlilik oranı açıklandı. Bakan Mustafa Varank tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz aylarda Gebze Bilişim Vadisi’nde düzenlenen etkinlikte tanıtılan yüzde yüz elektrikli yerli araba piyasaya yüzde 51 yerlilik oranı ile çıkacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, elektrikli arabadaki yerlilik oranının 2026 yılında yüzde 68 seviyesine ulaşacağını söyledi.

Bakan Mustafa Varank, “Türkiye’nin otomobili vatandaşlarımız tarafından oldukça beğenilmiş bir proje. Şu parçası şuradan, bu parçası buradan gelecekmiş diye eleştiriler görüyoruz. Bu, Türkiye’nin otomobili projesi. Burada tasarımından mühendislik çalışmalarına kadar kendi kararımızı verdiğimiz bir otomobil projesinden bahsediyoruz ve tabii söylediğimiz gibi bu, sadece bir otomobil projesi değil, Türkiye’deki otomotiv endüstrisini dönüştürecek bir proje” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobilin yerlilik oranı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Bakan Varank, “Eğer bizim burada yabancılarla çalışmamız gerekiyorsa biz bundan çekinmeyiz. Dünyadaki en iyi teknolojiyi getirip kendi tasarımımıza entegre edebiliriz. Tüm dünyada bu işler böyle oluyor. Rekabetçi olmak istiyorsanız, dünyada rekabet etmek istiyorsanız aracınızda kullandığınız teknolojinin önemi yok ama şunu da ifade edeyim: Aracımız piyasaya çıktığı anda yüzde 51 yerlilikte çıkacak -bu bize verdikleri taahhüt- ve 2026 yılında aracımızdaki yerlilik oranı yüzde 68 seviyesine çıkacak” dedi.

Bakan Varank, “Dünyada elektrikli otomobillere baktığımızda bunların tamamında şu anda elektrik motorlarının birkaç firmadan geldiğini, pil teknolojilerinin birkaç firmadan geldiğini görüyoruz ama ben Almanya’da hiç şöyle bir eleştiri duymadım: 'Yani biz yüz yıldır araba üretiyoruz. Bunun içindeki piller niye Çin’den geliyor?' diye soran bir Almanla ben karşılaşmadım” şeklinde konuştu.

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarfından yapılan açıklamaya göre yerli otomobil, 2022 yılının sonunda piyasaya sürülecek. 0'dan 100 km'ye 4.8 saniyede ve 7.6 saniyede ulaşabildiği belirtilen yerli araç, yarım saatte şarj olabilecek. Dikiz aynası yerine bir kameranın yer aldığı yerli elektrikli arabada herhangi bir arıza yaşandığı takdirde ekipler araca uzaktan müdahale edebilecek.