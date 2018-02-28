Yerli Oyun Geliştiricileri KDV'den Muaf Olacaklar

Katma Değer Vergisi Kanunu’na dair değişikleri öngören kanun tasarısı, yakın zaman önce Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve KDV tahsilinde kökten bir değişiklik yapılması önerilmişti. Yeni tasarının içerisinde yerli oyun geliştiricilerine dair de detaylar olduğu ortaya çıktı.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılması düşünülen değişiklere dair yazılı açıklama yapan Maliye Bakanlığı, birçok farklılık getirecek yeni düzenlemelere açıklık getirdi. Konu hakkında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Kanun tasarısının amacı; yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek, işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak, kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmektir. Bu amaç çerçevesinde 25 maddeden oluşan kanun tasarısı oluşturulmuştur.” ifadelerini kullandı.

Naci Ağbal, yeni KDV kanunuyla birlikte oyun geliştiricilerine yönelik düzenlemeler yaptıklarını da söyleyerek, “Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriliyor. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına KDV istisnası sağlanıyor. Gümrüklü sahalarda verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. Konfeksiyon kırpıntılarının teslimleri KDV'den istisna tutulmaktadır. Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi KDV'den istisna edilmektedir.” dedi.

Oyun geliştiricilerinin desteklenmesi konusu bir süredir hükümetin gündeminde yer alıyordu. Oyun pazarından daha büyük paylar almak için oyun geliştiricilerini destekleyeceklerini söyleyen yetkililer, oyun yazılımlarını KDV dışında bırakacak yeni düzenlemeyle birlikte ilk somut adımı da atmış oldular.