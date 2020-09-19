Yerli Oyun Osman Gazi PC Platformuna Çıktı

Umuro Racer, Nasreddin Runner, Ertuğrul Gazi 2 gibi video oyunları ile tanınmış Umuro tarafından geliştirilen Osman Gazi PC platformuna geldi. Daha öncesinde Android ve iOS'ta yer alan video oyununun Steam'e gelmesinin üzerine kısa süreliğine geçerli %25'lik bir indirim kampanyası da bulunuyor. İşte Osman Gazi isimli macera dolu yerli video oyunu ile ilgili tüm ayrıntılar!

Osman Gazi PC Oyunu Nasıl Satın Alınır?

İçerisinde ata binme ve yüzme gibi çeşit çeşit faaliyetler bulundurarak oyuncuların kısa bir süreliğine bile olsa sıkılmasına izin vermeyen Osman Gazi, oyunculara sunduğu mükemmel video oyunu ile eğlence boyutunu oyunda geçirilen her saniyede biraz daha arttırıyor. Video oyununu satın alan ve oynamaya başlayan her oyuncunun Osman Gazi'nin hikayesine tanık olduğu video oyunu, iOS ve Android platformlarına özel olarak geliştirdiği video oyunundan bu yana oyunculardan çeşitli övgüler almaya devam ediyor.

Türkçe dilinin yanında İngilizce, Rusça, Arapça ve Kastilya İspanyolcası dil desteğine sahip olan Osman Gazi'nin ayrıyeten Steam'e gelmesinin üzerine %25'lik bir indirim kampanyası bulunuyor. Oyunu şimdi satın alacak olan oyunseverlerin sadece 7,49 TL gibi makul bir ücret ödemesi gerekiyor. Osman Gazi'nin sistem gereksinimleri ise hemen hemen her oyuncunun sahip olduğu bilgisayar donanımı ile uyumlu görünüyor.

Osman Gazi Minimum Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

• İşlemci: Intel i3

• RAM: 2 GB RAM

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 560

• DirectX: Sürüm 10

• Depolama Alanı: 4 GB kullanılabilir alan

Osman Gazi Önerilen Sistem Gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Windows 7 ve üstü

• İşlemci: Intel i7

• RAM: 8 GB RAM

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760

• DirectX: Sürüm 12

• Depolama Alanı: 4 GB kullanılabilir alan