'Yerli Robot ADA'dan Şaşırtıcı Cevaplar

Konya'da, Akınsoft yazılım firması tarafından kurulan AkınRobotics fabrikası, ürettiği farklı robotlarla dikkat çekiyor. Firmanın en dikkat çekici robotlarından birisi olan Robot ADA, 23 Nisan kutlamaları kapsamında İstanbul'daki öğrencilerle buluştu.

Bahçelievler'de Elit Gençler Koleji'nde düzenlenen 23 Nisan Bilim ve Kültür Şenlikleri kapsamında farklı okullardan gelen öğrencilerle buluşan Mini Robot ADA, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı ve onlarla sohbet etti. Şenliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Armağan Çekinmez, okul yöneticileri ve çok sayıda veli de katıldı.

Robot ADA, sorulan sorulara verdiği ilginç yanıtlarla katılımcıları hem şaşırttı hem de güldürdü. "İnsanlar mı daha zeki yoksa robotlar mı?" sorusuna "Tabii ki insanlar daha zeki." şeklinde bir yanıt veren Mini ADA, "Robot Sofia'yı kıskanıyor musun?" sorusunu ise "Neden kıskanayım ki, ben Robot Sofia'dan daha zekiyim." diyerek cevapladı.

'23 Nisan Bilim ve Kültür Şenlikleri', öğrencileri kodlamayla, teknolojiyle tanıştırma hedefiyle ve "Biz gelecek tasarlıyoruz." sloganıyla düzenlendi. Şenliklerde, Türkiye'nin yerli yazılıma sahip ünlü robotu Mini ADA'nın da katılımıyla, bilimsel aktivitelerden kültürel faaliyetlere, konferanslardan tiyatro gösterileri ve sergilere kadar farklı alanlarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Robot denildiği zaman insanın aklına insan gibi yürüyen, konuşan ve insan davranışları sergileyen, daha da önemlisi insan gibi düşünen ve karar verebilen makinelerin geldiğini belirten Elit Gençler Koleji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özkan, bilim kurgu filmleri nedeniyle böyle bir algının oluştuğunu söyledi.

Servis sağlayıcı pazarının gelişiyor olmasıyla, robotik teknolojisinin önündeki bariyerlerin kalkacağını ve bu teknolojinin daha da öne çıkacağını vurgulayan Özkan, "İşte bu açıdan robot teknolojisini hem eğitim kurumları hem devletimiz olarak yakından takip etmeliyiz, sistemlerimize entegre etmeli ve bunu yaşamımızın bir parçası haline getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.