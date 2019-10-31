Yerli Robot Mini ADA Düğünde Göbek Attı

Türkiye'nin yerli robotu olarak tanınan mini Ada son derece ilginç görüntülerle misafirlerini karşıladı. İşte biraz da komik olan haberimizin detayları.

Konya'da üretilen ve Akınsoft robotik tarafından geliştirilen Mini ADA, katıldığı bir nikah töreninde nikah şahitliği yaptı. Ayrıca arkada çalan beste eşliğinde göbek atmaya başlayan bu robot, görenleri hem çok güldürdü hem de düşündürdü.

Yerli Robot Mini ADA Ümit Besen parçası söyledi

Akınsoft tarafından insansı robot olarak tanımlanan Mini ADA, neredeyse bütün hareketleri yapabiliyor. Ancak görünüşü her ne kadar insan gibi olmasa bile yine de tasarım için Akınsoft çabalıyor.

Geliştirilen bu robot daha çok hizmet sektöründe kullanılacak. Evlerde kullanılırken pratik bir ev robotu olması düşünülüyor. Taşımacılık sektöründe ise kargoları taşıyan güçlü elemanlar olarak tasarlandı.

Geçtiğimiz günlerde sahneden düşen bu robotlardan bir tanesi, ilerleyen zamanlarda tamir edildi. Bunu bile son derece esprili bir dille videoya çekerek anlatan Akınsoft çalışmalarına hızla devam ediyor.

Her ne kadar bu tür çalışmalar çok temel görülse bile, aslında son derece kritik. Peki sizce Akınsoft tarafından geliştirilen bu robotlar ilerleyen dönemlerde hizmet sektörünün belkemiğini oluşturabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.