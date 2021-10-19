Yerli Şanzıman İlk Defa Ford Otosan Tarafından Geliştirildi

Yerli şanzıman, Ford Otosan'ıun Eskişehir fabrikasında üretime geçti. 58 milyon euro yatırımla yapılan ar-ge çalışması ardından, şanzıman üretim hattından çıktı. Yapılan geliştirme sonrasında şirket, bu tarz şanzıman geliştirebilen üç şirketten bir tanesi olmayı başardı.

Ford Otosan, bugün itibarıyla Eskişehir'de bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini duyurmuştu. Tanıtım etkinliğinde tanıtılacak ürün hakkında önceden bilgi verilmezken, bugün bir sürpriz gerçekleşti. Etkinliği takip eden basın mensupları ile fabrikada geliştirilen şanzıman sisteminin detayları paylaşıldı.

Şanzıman aslında genel geçer adı ile vites kutusu olarak biliniyor. Otomobillerin en önemli parçalarından biri olan bu "merkez", önemli işlevler barındırıyor. Uzmanlara göre şanzımanın görevi şu şekilde işliyor: "Şanzıman veya vites kutusu, baskı balata yolu ile motordan aldığı hareketi istenilen tork değerinde şaft veya diferansiyele ileten aktarma organıdır. Şanzıman sözcüğü Fransızca kökenli olup aslı boite de changement de vitesse'tir. Fransızcadaki kelime anlamı hız değiştirme kutusudur."

Kısaca özetlemek gerekirse bu parça, motordan aldığı gücü tekerleklere iletir. Fakat bunu yaparken gücü direkt olarak aktarmaz ve çeşitli bölümlere göre güç aktarımı yapar. Vites olarak bildiğimiz bu bölümler, aracın hızını belirler. Ayrıca dişlilerin dönüş yönünü değiştirerek, aracın geriye doğru hareket etmesini de sağlar.

İlk Yerli Şanzıman Detayları

Şirket tarafından servis edilen bültende 58 milyon euro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13,5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranının yüzde 90’lara ulaşacağı ulaşacağı ifade edildi.

Geliştirilen şanzıman ile ilgili Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şöyle konuştu: “İlk kez 2003 yılında Eskişehir Fabrikamızda başladığımız, ağır ticari araçlarımızın kalbi Ecotorq Motor üretimimiz büyüyerek devam ediyor. Ağır ticari araç üretiminde önemli unsurlardan biri olan arka aks ise mühendislerimiz tarafından geliştirilerek 2015 yılından beri üretiliyor. Bugün şirketimiz, ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile bir yeniliğe daha imza atıyor.”

Ford Otosan Ecotorq Motor ve Şanzıman

Aslında Ford Otosan, genellikle Ford Cargo kamyonlarda kullanılan Ecotorq isimli bir motor kullanıyordu. Bu motor daha önceki yıllarda yine şirket içerisinde geliştirilmiş ve kullanıma alınmıştı. Bugün itibarıyla yapılan yatırım sonrasında, motorun gücü aktarma sistemleri de yerlileştirilmiş oldu.

Şanzıman sistemi ile şirketin motoruna yerli bir parça daha eklenmiş oldu. Böylece Eskişehir'deki fabrika, hem motor hem de şanzıman üreterek, kendi başına üretme kabiliyetini önemli ölçüde artırdı. Bunu yapabilen sayılı ülkeler arasına da girmeyi başardı.