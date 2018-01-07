Yerli Savaş Uçağı İçin Kritik Adımlar Bu Yıl Atılacak

TAI - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilmeye devam edilen milli savaş uçağı projesi TFX için kritik yıla girildi. Uçağın en önemli parçalarından motor ve kritik uçuş sistemlerine dair ihalenin bu yıl içerisinde yapılacağı açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun süredir kullanılan F-16 uçaklarının 2030 yılından itibaren kademeli olarak emekliye ayrılacak olması sebebiyle harekete geçen TAI, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak adına milli muharip savaş uçağı projesini başlatmıştı. Türkiye’nin ABD, Rusya ve Çin’den sonra beşinci nesil uçak geliştirebilen ilk ülke konumuna gelmesini de sağlayacak olan proje kapsamında TFX’in, düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi özelliklerinin olması planlanmıştı.

Uçak için ilk adım geçtiğimiz yıl atılmış, TAI ve BAE Systems arasında Milli Muharip Uçak (MMU) için ilk prototipin geliştirilmesi adına anlaşma imzalanmış ve TFX ilk kez gün yüzüne çıkmıştı. Yapılan ilk anlaşmadan sonra çalışmalarını sürdüren TAI, bu yıl içerisinde uçak için daha önemli adımlar atılacağını kaydetti. Yakın zaman sonra yapılacak ihaleyle birlikte uçağın motorunun seçilmesi beklenirken, en güçlü adayın TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığı olduğunun da altı çizildi.

Proje için önemli sayılabilecek bir başka adım ise TAI’nın başlattığı burs oldu. ODTÜ, Yıldız Teknik ve İTÜ gibi üniversiteler başta olmak üzere birkaç üniversiteden seçilen mühendislerin yurt dışına gönderileceği ve savaş uçağı geliştirme üzerine eğitim aldıktan sonra ülkenin yetişmiş eleman ihtiyaçlarını karşılayacakları da belirtildi.