Yerli Savaş Uçağımız TFX'in Özellikleri Belli Oldu

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullandığı F-16 savaş uçaklarının yerini alması planlanan ve ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmesi hedeflenen milli savaş uçağı TFX hakkındaki detaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

İngiltere'deki şirketlerin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ana yüklenicisi olduğu proje kapsamında geliştirilen milli savaş uçağımız TFX, 2030 yılından itibaren Türk Hava Kuvvetleri'nde aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

TFX projesinin yapılandırılmasına tüm hızıyla devam edilirken, yerli savaş uçağının teknik özellikleri de belli oldu. 2070 yılına kadar birfiil hizmet verebilecek şekilde tasarlanan TFX, radarlardan kaçma, yüksek manevra kabiliyeti, sensör füzyonu ve artırılmış durumsal farkındalık gibi birçok üstün özelliğe sahip.

Ses hızını ikiye katlayacak yerli savaş uçağı, 19 metre boyunda ve 1.100 kilometre menzile sahip. Türkiye'nin, dünyada ABD, Rusya ve Çin'in ardından 5. nesil bir savaş uçağı üretebilecek teknolojiye sahip olmasını sağlayacak TFX projesi, kademeli olarak sona erecek F-16 uçaklarının yerini alacak.

Toplam proje maliyetinin 20 milyar dolar, birim maliyetin ise yaklaşık 100 milyon dolar olacağı belirtilen yerli savaş uçağı, yalnızca Türkiye tarafından kullanılacak.

Geçtiğimiz ay "Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi" hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Olabilecek en kısa süre içerisinde bütün aşamalarını gerçekleştireceğiz. Hiçbir gecikme olmayacak. Temel hedefimiz 2023‘te havalandırmak" ifadelerini kullanmıştı.