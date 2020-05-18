Yerli Savunma Sanayi Ürünleri Artırılmış Gerçeklik ile Görüntülenebilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yaptığı açıklama ile birlikte savunma sanayi ürünleri için artırılmış gerçeklik desteğine sahip bir mobil uygulama geliştirdiklerini, kullanıcıların bu uygulama ile birlikte yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini artırılmış gerçeklik teknolojisi ile görüntüleyebileceklerini duyurdu.

Savunma Sanayi Ürünleri Artırılmış Gerçekliğe Taşınıyor!

TUSAŞ hepimizin yakından tanıdığı Anka, Atak, Milli Muharip Uçak ve Hürkuş gibi bazı yerli savunma sanayi ürünlerini geliştiriyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklamada şirkete ait ürünler için TUSAŞ Mobil isimli bir uygulamanın geliştirileceği ve bu uygulamada çeşitli imkanların sunulacağı vurgulandı.

Temel Kotil yaptığı açıklamada "Uygulamayı herkesin cep telefonlarına yüklemesini istiyoruz. TUSAŞ olarak gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli ürünler hakkında detaylı bilgi almak, bu ürünler ile sanal ortamda buluşmak artık çok daha kolay oldu. TUSAŞ uygulamamızla, sanal hangar turu, artırılmış gerçeklik ile 360 derece ürünleri yakından görme, kariyer fırsatları gibi birçok bilgiye erişebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamanın uygulama mağazalarına ne zaman yükleneceği şu aşamada bilinmiyor olsa da oldukça yakın bir zamanda karşılaşmayı bekleyebiliriz. Peki siz bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Mobil uygulama fikri sizin ilginizi çekti mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.