Yerli Sürücüsüz Elektrikli Otobüs Tanıtıldı!

Yerli sürücüsüz elektrikli otobüsün tanıtımı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk elektrikli seri üretim 4. seviye sürücüsüz otobüsün tanıtımına katıldı.

Yerli Sürücüsüz Elektrikli Otobüs Özellikleri

Bugün Türk mühendisleri tarafından geliştirilen elektrikli sürücüsüz otobüsün tanıtımı yapıldı. Elektrikli sürücüsüz otobüsün tanıtımına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "(Sürücüsüz elektrikli otobüs üreten firmalar) Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise " Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sn. Cumhurbaşkanımızın tanıttığı bu araç bir test aracı değil. Ön gösterim aracı da değil. Seri üretim hattından çıkarak satışı gerçekleşen, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü" dedi.

Atak Electric olarak isimlendirilen otobüs, maksimum 52 yolcu kapasitesine sahip. Maksimum 300 km menzile sahip olan Atak Electric'te BMW Li-Ion bataryarları yer alıyor. Şık ve kavisli ön tasarımı ile dikkat çeken otobüs, yolcu konforu ön planda tutularak geliştirildi. Özel olarak tasarlanan dijital göstergeler, sürüş bilgilerine kolay erişim sağlayacak. Böylece yolculuk sırasında sürücüye maksimum rahatlık sunacak.

Yüzde 100 oranında elektrikli olan otobüs, yüzde 0 emisyon salınımına sahip. 230 kW gücündeki elektrikli motora sahip olan Atak Electric'te 2500 Nm torka sahip motor yer alıyor. Bu sayede araç dik yokuşlarda dahi zorlanmayacak. 8 metre uzunluğundaki araç, kompakt tasarım ile dar yollarda da kolay sürüş imkanı sunuyor.

Karsan tarafından geliştirilen aracın bataryaları AC şarj cihazı ile 5 saate, hızlı şarj cihazı ile 3 saate kadar şarj edilebiliyor. Şarj bağlantısı aracın yan kısmında yer aldığı için şarj işlemi kolayca gerçekleştirilebilecek. Ayrıca araçta yer alan geniş görüş açısı sayesinde emniyetli bir seyir olanağı da sunuluyor.