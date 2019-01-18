Yerli Teknoloji Şirketi reeder, Yeni Tableti M8 Go’yu Tanıttı

Türkiye merkezli teknoloji firması reeder, Android 8.0 Go Edition işletim sistemine sahip yeni tableti M8 Go’yu tanıttı.

Yaptığı hamlelerle Türkiye pazarındaki konumunu giderek sağlamlaştıran reeder, standart Android tabletlere göre yüzde 15 daha performanslı yeni tablet modeli M8 Go’yu kullanıcıların beğenisine sundu.

8 inç IPS ekranında 1260 x 800 piksel çözünürlük sunan M8 Go, sadece 320 gram ağırlığında ve 9.2 mm inceliğinde. Gücünü 1.3 GHz 4 çekirdekli Mediatek MT8167B işlemcisinden alan tablet, 1GB RAM ve 8GB dahili depolama alanı ile geliyor.

3500mAh gücünde bir bataryaya sahip olan reeder M8 Go, geliştirilmiş olan yeni Cortex-A35 mimarisi ile filmler, internet ve uygulamalar üzerindeki işlemleri yüzde 32 daha az pil tüketerek yapıyor.

reeder’ın yeni tableti, Android 8.0 Go işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Bu sayede standart Android sistemli cihazlara göre yüzde 15 daha yüksek performans sunuyor. Ayrıca birçok uygulamanın daha az yer kaplaması sebebiyle depolama alanından yüzde 50 tasarruf sağlıyor.

M8 Go Teknik Özellikleri

Android 8.0 Go işletim sistemi

8 inç Ekran

1260x800 piksel ekran çözünürlüğü

IPS dokunmatik ekran

1 GB RAM

8 GB dahili hafıza

1.3 GHz 4 çekirdekli Mediatek MT8167B işlemci

3500 mAh pil

Arka 5 Megapiksel, Ön 2 Megapiksel kamera

Wi-Fi, Bluetooth desteği

3.5mm kulaklık, MicroSD hafıza kartı yuvası, MicroUSB Bağlantı yuvaları

208.5 x 124.5 x 9.2 mm

320 gr

reeder M8 Go tablet, 500 TL başlangıç fiyatı ile tüm elektronik marketler ve online alışveriş sitelerinde satışa sunuldu.