Yerli Teknolojiler Denizaltıların Yeteneklerini Artırıyor

Yerli ve milli teknolojilere yatırımlar sürerken, ülkemizde geliştirilen teknolojilerin savunma sanayisine yaptığı destek yükselerek devam ediyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen teknolojilerle envanterde bulunan denizaltıların kabiliyetleri artırılıyor.

Yakın zaman önce kendi denizaltısını üretmek adına çalışmalara başlayan Türkiye, 2019'un son günlerinde milli denizaltı Pirireis'i suya indirmişti. Eski denizaltılarını da bir tarafa koymayan Türkiye, çeşitli modernizasyon çalışmalarına başlamıştı.

Preveze sınıfı denizaltıların "yarı ömür modernizasyonu" ve "Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi-Preveze Sınıfı Uygulaması Müren-Preveze" projeleriyle, Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterindeki denizaltıların güçlendirileceği, daha önce açıklanmıştı.

Başta TÜBİTAK ve ASELSAN olmak üzere ülkemizdeki birçok şirketin destekleri ile yenileme çalışmaları sürerken, bugün konu hakkında daha ayrıntılı bilgiler verildi. Yenileme çalışmaları kapsamında, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından Müren-Preveze SYS ismi verilen geliştirmelerin yapıldığı bildirildi. Türk savunma sanayisinde sorumluluk üstlenen şirketlerin de bu projeye katkı verecekleri aktarıldı.

Proje kapsamında, Preveze sınıfı denizaltılarda yer alan savaş yönetim sisteminin gemi içi birimleri modernize ediliyor. HAVELSAN ile Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığının birlikte geliştirdiği ve en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi "Advent", Müren-Preveze ile ilk kez bir denizaltı platformunda görev yapacak.