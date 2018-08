Yerli Telefonlar Çin Sunucularına İzinsiz Veri Aktarıyor

Ülkemize tatile gelen ve telefonu bozulduğu için Türkiye’den akıllı telefon almak zorunda kalan bir turistin yaptığı keşif, yerli ve milli akıllı telefonlar hakkında hiç konuşulmayan bir detayı gün yüzüne çıkardı. Yerli telefonların Çin sunucularına izinsiz veri gönderdiği iddia edildi.

Reddit üzerinden paylaşılan hikayede, Qanas1410 takma isimli kullanıcı, Türkiye’ye yaptığı son ziyaret sırasında kullandığı LG Nexus 4’ün bozulmasının ardından bir teknoloji marketine gittiğini ve yeni bir telefon aldığını söyledi. Markette konuştuğu kişinin kendisini, Wiko U Feel Prime klonu olan Casper Via M2 almak üzere ikna ettiğini aktaran Reddit kullanıcısı, telefona yaklaşık 100 USD ödediğini kaydetti.

100 dolarlık fiyatını ve performansını oldukça başarılı bulduğu telefonu satın aldıktan sonra ayrıntılı olarak inceleyen Qanas1410, güvenlik duvarı uygulaması kurduğu sırada kullandığı uygulamanın fans.tinno.com adı verilen zararlı bir yazılım tespit ettiğini belirtti. Bulduğu zararlı yazılımın Çin’de bulunan sunuculara izinsiz veri aktardığını keşfeden kullanıcı, böylece önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkarmış oldu.

Casper Via M2’ye yeni bir ROM kurmak için yaptığı arama sırasında telefonun Wiko U Feel Prime, Blu Life One X ve Yu Yureka Black gibi telefonların birebir kopyası olduğunu gören Reddit kullanıcısı, bu telefonlardan hareketle telefonu sıfırlayabildiğini dile getirdi.

<Thread> Hi @WikoMobile 👋! Let's talk about the ApeSaleTracker and ApeStsMonths apps found in your phones.

These apps are pre-installed system apps which send regularly and silently the user infos to a Chinese 3rd party called Tinno by HTTP or SMS without user consent