Yerli Üretilen Akıllı Telefonlarda 1000 TL'ye Varan İndirimler

Yerli üretilen akıllı telefonlarda indirimler merak uyandırıyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği Başkanı, Samsung cihazlarında büyük bir ucuzlamanın olduğunu söylüyor.

Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarıyla duyurulan yerli üretim hamlesinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Yerli üretilen Samsung modellerinde 1000 liraya kadar daha ucuz bir fiyat etiketi görmek mümkün.

Özellikle Samsung'un giriş seviyesi akıllı telefonlarında yaşanan indirimler, vatandaşların yüzünü güldürmeyi başardı. 2500 TL'lik giriş segmentindeki Samsung akıllı telefonları 1500 TL'ye kadar gerilemiş durumda.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İşadamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı tarafından yapılan açıklama, Samsung A01 serisi telefonların neredeyse 1000 TL daha ucuz olduğuna işaret ediyor:

Giriş seviyesi modeller önceden vergilerin yüksekliği nedeniyle 3.000 TL seviyelerine çıkmıştı. Ama yerli üretim sonucunda artık normale dönüyor. Türkiye’de şu anda 200 doların altında ithal edilen cihazlarda gözetim belgesi isteniyor. Bu durum piyasada bu cihazların da 200 dolarlık vergi dilimine girmesine neden oluyordu. Yerli üretimde gözetim belgesi istenmediği ve gümrük vergisinden muafiyet geldiği için vergi maliyetleri düşüyor ve cep telefonları çok daha uygun fiyata satılıyor.

Yerli üretilen akıllı telefonlarda indirimler devam edecek mi?

Orta ve premium segmentteki akıllı telefonlarda fiyat düşüşünün henüz beklenmediğini hatırlatmak gerekiyor. Konuya ilişkin konuşan Turnacı, Türkiye'de üretilmeyen modellerde indirim olmayacağını aktardı.

Ayrıca geçtiğimiz gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Xiaomi'nin test üretimi yapmaya başladığını dile getirdi. Bu girişime ilişkin Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk'ün açıklaması şu yönde:

“Salcomp ile ortak olan Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor. Avcılar’da bulunan ve yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada üretim olacak. 2 bin kişiye de istihdam sağlıyoruz. Her modelde değil ama Türkiye’de üretilen modellerde yüzde 10 - 15 indirim söz konusu olacak”

Ayrıca diğer Çinli üreticilerin de Türkiye'de ortaklık kurmak istediği veya fabrika açmayı düşündüğünü belirtelim. Gelen son raporlara göre Oppo’nun mart sonunda üretime başlaması mümkün. Tecno, TCL ve Vivo gibi markalar ise üretime bir ay gecikmeli başlayacak.