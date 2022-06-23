Yerli Üretim 5G Ürünler Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 5 Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı'nın ardından 5G'nin önemine değindi. Gelişen yeni teknolojilerin yerli ve milli unsurlar kullanılarak yakalanması gerektiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Başka ülkelerin teknolojilerini kullanmak, artık ülke kaynakları ve çıkarları açısından sürdürülebilir değil." dedi.

Yerli 5G Ürünlere Tam Destek

Gelişen dünyada haberleşme ve bilginin değeri üzerinde duran Bakan, tüm dünyanın yavaş yavaş adapte olmaya başladığ 5G teknolojisi için yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesine destek verileceğini açıkladı. Toplantıda yeni üretilen yerli 5G baz istasyonlarının ilk demo gösterimlerinin yapıldığı aktarıldı.

5G İçin 10 Firma Bir Araya Geliyor

Türkiye'ye 5G ağının kurulması için yerli 10 firma Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ adı altında bir araya geldi. Firmalar, başta 5G baz istasyonları ve 5G şebeke yönetimi olmak üzere milli haberleşme sisteminin yenilenmesinde büyük rol oynayacak.

"Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ ile bir Türk firmasının telekomünikasyon alanında Ericsson, Huawei, Nokia gibi firmalarla rekabet etmesini amaçlıyoruz."

Yapılan uzun planlı milli haberleşme projesi kapsamında 2053 yılına kadar 198 milyar dolar değerinde haberleşme yatırımı yapılacağını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, yapılan bu yatırımlardan milli gelire 1 trilyon dolar katkı sağlanabileceğini belirtti.