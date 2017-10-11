Yerli Üretim Altınmatik İle ATM’den Altın Alabileceksiniz

Günün her saatinde para çekebildiğimiz ATM’lerden altın da alabilsek nasıl olurdu? Türk mühendisler, dünyada bir ilki başararak Altınmatik geliştirdi.TÜBİTAK desteğiyle Türk mühendisler tarafından geliştirilen Altınmatik’ten, ATM'den işlem yapar gibi günün her saatinde sertifikalı altın satın alabileceksiniz.

Türk insanının gözbebeği altın, doğumlarda ve düğünlerde sıkça tercih edilen bir hediye. Öyle ki, Türkiye dünyada Hindistan’dan sonra günlük hayatta en çok altın kullanan ülke konumunda.

Türk mühendislerin bundan olacak ki, ATM’den işlem yapar gibi günün her saati altın alabileceğimiz bir makine geliştirdi. TÜBİTAK desteği ve Ekonomi Bakanlığı’nın teşvikleriyle üretilen Altınmatik, altın rafineleri tarafından üretilen sertifikalı ürünlerin satışını yapacak.

Cihaz kayıtdışılık ve sahte veya gramajı düşük ürünlerle mücadeleye destek olacak. Tabii, düğün telaşından altın almayı unutanların ve trafik kurbanı olanların da en büyük yardımcısı olacaktır.

Nakit veya kredi kartı kabul eden bu Altınmatik aslında bir içecek otomatı mantığıyla çalışıyor ve o andaki değer üzerinden size altını veriyor. Ayrıca hediye amaçlı alacaksınız da üzerine mesaj yazabiliyorsunuz. Altınmatik’lerden 7/24 yarım gramdan, 50 grama kadar altın alabiliyorsunuz.

Cihazı geliştiren ve patentini alan Elektronet Firması’nın İcra Kurulu Başkanı Can Yanyalı, ürünü Birleşik Arap Emirlikleri’ne ihraç ettiklerini ve ilk olarak Dubai’nin en büyük alışveriş merkezi Dubai Mall’da görücüye çıkacağını ifade etti.

Türkiye’de cihazın öncelikle evlendirme dairelerine kurulacağını belirten Yanyalı, “Özellikle belediyelerden bu konuda ciddi bir ilgi ve talep var. Onlarla da işbirliği içinde olacağız. Belediyeler, altın rafineleri ve Elektronet’in gelir paylaşım esasına göre 3’lü bir yapısı olacak” dedi.

TÜBİTAK’tan AR-GE desteği aldıklarını ve Altınmatik için birçok ülkeden talep geldiğini ifade eden Yanyanlı, “TÜBİTAK'tan AR-GE desteği aldık ve geliştirdiğimiz ürünlerin ticari getiri sağlamasına dikkat ediyoruz. Projeyi anlattığımızda Dubai başta olmak üzere birçok ülkeden olumlu geri dönüşler aldık” diyerek yerli cihazın çok önemli bir ihracat potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.