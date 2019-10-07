"Yerli Üretim" Logosunu Ne Kadar Önemsiyoruz?

Geçtiğimiz dönemde başlatılan ve yerli ürünlere dikkat çekilmesi amaçlanan "yerli üretim" logusu tekrardan gündeme geldi. Konuya ilişkin TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yerli ürüne özendirme amacı içerisinde olduklarını söyledi.

Ülkemizde başlayan yeni ekonomi programıyla birlikte teknolojiden yazılıma kadar çeşitli sektörlerde başlayan yerli üretim çağrısında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) de destek veriyor. "Yerli ürün kullanmak üreticiye ve ekonomiye en büyük destektir" şeklinde konuşan TESK Başkanı, bu konuda çalışmaların başladığını duyurdu.

Yerli ürün kullanımının önemine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ithalat izinleri verilirken daha seçici davranılması gerektiğini vurguladı. Halihazırda ülkemizde üretilen ürünlerin tekrardan ithalat edilmesinin yanlış olacağını dile getiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Yerli üreticiyi korumak adına yerli ürünleri satın almak herkes için milli görev olmalı. Domates gibi ürünlerde, çiftçimizin elinde ürünlerin kalarak perişan olmaması için ithalat izinleri, ihtiyaca göre olmalı"

Özellikle teknoloji gibi geleceğe ilişkin konularda ise yerli girişimlerin desteklenmesi gerekiyorken, yatırımcıların bu pazara yönelmesi hedefleniyor. Ülkemizin yeni ekonomi programı sayesinde kullanıcılar yerli üretimin önemini anlıyor ve yerli üreticisine destek olmaya özen gösteriyor.