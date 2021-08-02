Yerli Üretim Realme C21 İndirime Girdi

Realme C21 Trendyol üzerinden indirime girdi. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan C21 modeli sahip olduğu şık tasarım ve teknik özellik ile dikkat çekiyor. Trendyol tarafından sunulan fırsat ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Realme C21 Trendyol Yaz Fırsatları'nda!

Dünyanın ilk TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip en iyi giriş segment akıllı telefon modeli olan C21'in 64 GB depolama alanına sahip sürümü, Trendyol'da indirime girdi. Türkiye'de üretilen cihazın 64 GB versiyonu 2599 TL'den 1899 TL'ye düştü.

Trendyol tarafından başlatılan kampanyadan yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız çünkü kampanya bir gün ile sınırlı olacak. Cihazı ister Trendyol.com web sitesi üzerinden ister platformun mobil uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz.

Realme C21 Özellikleri

Ekran: 6,5 inç, IPS LCD

Çözünürlük: 720 x 1600 piksel

İşlemci: MediaTek Helio G35

RAM: 3 GB / 4 GB

Dahili Depolama Alanı: 32 GB / 64 GB

Kamera: 13 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Pil: 5000 mAh

İşletim Sistemi: Android 10, Realme UI

Ağırlık: 190 gram

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 190 gram ağırlığındaki cihaz, Android 10 işletim sistemi ve Realme UI kullanıcı arayüzü ile birlikte geliyor.

Realme C21 modelinin arka kısmında 13 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Gücünü MediaTek Helio G35 işlemcisinden alan telefonda 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise kullanıcılara 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor.

5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda süper güç tasarrufu modu mevcut. Telefon, sahip olduğu yüksek kapasiteli batarya ve süper güç tasarrufu modu sayesinde daha uzun kullanım deneyimi sunuyor. Parmak izi okuyucusu telefonun arka kısmına konumlandırılmış. MicroUSB 2.0 portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.