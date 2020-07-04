Yerli Üretim Solunum Test Cihazına Büyük Yatırım

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokentte yer alan araştırmacılar, tarafından geliştirilen hastaneye gitmeye gerek kalmadan evinizde solunum değerlerinizi ölçebilmenize olanak sağlayan "Spirohome" isimli bir cihaz geliştirmişti. Dünyanın ilk ultrasonik kişisel spirometresi olarak nitelendirilen solunum test cihazı Spirohome, 100 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Solunum Test Cihazı Spirohome Neler Sunuyor?

Türk araştırmacılar tarafından geliştirilen Spirohome isimli cihaz, koronavirüsü atlatan hastaların veya kronik solunum hastalıkları olan kişilerin akciğer solunum fonksiyon testlerini evde yapmalarına olanak sağlıyor.

ODTÜ Teknokent'te yer alan 23 kişilik bir araştırma ekibi, 3 yıl süren Ar-Ge sonucunda hastaların solunum değerlerini hastaneye gitmeye gerek kalmadan evde öğrenebilmesine imkan tanıyan Spirohome cihazını geliştirdi. Kolay bir kullanıma sahip olan Spirohome, solunum sağlığı için dijital bir çözüm sunuyor. Spirohome'un sahip olduğu mobil uygulamalar sayesinde solunum değerlerinizi kontrol altına alabilirsiniz.

Spirohome geliştiricilerinden Merthan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen bir yıl da Spirohome, Good Design Awards 2019, Reddot 2020, Core77 Design Awards 2020, gibi pek çok uluslararası tasarım ödüllerini kazandık. Pandemi sürecinde özellikle hastanelerin solunum testi laboratuvarlarının kapanması sebebiyle hastaların evden akciğerlerini ölçümlemesi çok daha anlam kazandı" dedi.

Öztürk, Inofab Health'in, solunum hastalıkları klinik araştırma teknolojileri alanında dünya lideri olan ERT firması ve Türkiye'nin en büyük elektronik üreticilerinden KAREL Elektronik AŞ'den 100 milyon lira değerleme ile stratejik bir yatırım aldığını belirtti.

Öztürk, "Spirohome sayesinde çalışmalara katılan hastaların akciğer değerleri evden takip edilebilecek. Karel'in ise teknolojimiz için yaptığı nakit yatırımın yanı sıra Inofab Health ile üretim bazlı bir işbirliğine de gitti. Karel'in yüksek üretim kapasitesi ve altyapı teknolojilerindeki gücü Inofab Health'in büyümesini hızlandıracak" şeklinde konuştu.

Öztürk, sözlerine şu şekilde devam etti: "Şirket, sadece donanım ürünleri ile değil yeni geliştirdiği Spirocloud uzaktan hasta takip yazılımları ile sistem çözümü olma yolunda ilerliyor. Bu yatırım da önemli bir büyümenin habercisi niteliğinde."