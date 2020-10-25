Bakan Varank'tan Yerli ve Milli 5G Ağı İçin Kritik Açıklama

Geçtiğimiz gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı yerli ve milli 5G ağı testlerinde önemli bir test başarıyla sonuçlandı. 12 km mesafeden 4K çözünürlüklü videolar gönderilen test kapsamında Bakan Varank da kritik açıklamalarda bulundu.

Ankara Ostim’de gerçekleştirilen yeni yerli ve milli 5G ağı testi kapsamında önemli bir eşiğin aşıldığı ifade edildi. 12 km uzaklıkta bulunan baz istasyonuna 4 adet 4K çözünürlüğe sahip video gönderildiği testte, HAVELSAN tarafından geliştirilen yazılımı kullanıldığı da dile getirildi.

"Projede kamu-özel iş birliğiyle gelecek dönemde çok önemli hale gelecek 5G şebekesinin kritik bileşenlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesi hedefleniyor." şeklinde bir açıklamada bulunan Bakan Varank, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ile TÜBİTAK'ın TEYDEB projesinin yakın takibinde olduklarını söyledi.

Yerli ve milli 5G ağı testlerinde güvenlik hassasiyeti

Özellikle güvenlik sorunlarına büyük bir çözüm olması beklenen yerli ve milli 5G ağının, "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında geliştirildiğini hatırlatalım. Yerli 5G ağı çalışmalarına ilişkin Bakan Varank'ın açıklaması şu şekilde:

"4G şebekesine uyumlu ULAK yerli baz istasyonları şu anda yerli ve milli olarak üretildi, ülkemizde kullanılıyor. 5G şebekesiyle ilgili de yerli ve milli üretimi teşvik edecek şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Burada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, BTK'nin önemli kararları var. Bu kararlar doğrultusunda da özellikle önümüzdeki dönemde kullanılacak 5G ürünlerinin yerli ve milli olarak üretilmesini başaracağız."

Özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumlarının birlikte çalıştığını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı, ürünlerin geliştirilmesinde de yerli çözümlere başvurulduğuna vurgu yapıyor:

"Özel sektörümüz ve üniversitelerimiz bu işin asıl üstlenicileri ve onlar da çok önemli başarılar elde ediyorlar. Projemizde bu gibi başarıları önümüzdeki dönemde de yakalayarak Türkiye'de önemli bir açığı gidermiş ve kritik bir güvenlik sorununa çözüm bulmuş olacağız. Türkiye'nin her tarafında yerli ve milli cihazlarımızı kullanmayı başaracağız."

BTK Başkanı Ömer Karagözoğlu da yerli 5G teknolojisi çalışmalarına katılan isimlerden biriydi. Proje hakkında umutlu olduklarını belirten BTK Başkanı, HTK ile firmaları bir araya getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.