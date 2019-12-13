Yerli ve Milli 5G Sistemlerinin Demoları Tanıtıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen çalıştaya katıldı. Çalıştayda yerli ve milli imkanlarla Havelsan tarafından geliştirilen "Görev Kritik Video Group Call&Video Push", Çekirdek Şebeke NSSF&NEF", "NFVI Telco Bulut Platformu" ve İ2İ tarafından geliştirilen "5G BBU" ürünlerinin demoları tanıtıldı.

Çalıştaya açıklamalarda bulunan Ömer Fatih Sayan şunları söyledi:

"Son dönemlerde 5G'ye giden yolda ülkemizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin (HTK) yürütmekte olduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Uçtan Uça Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile 5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriliyor."

Ortak altyapıyı önemsediklerini belirten Sayan açıklamasının devamında " temel hedef, 5G'nin ticari olarak ülkemizde sunulmaya başlamadan önce halihazırda yabancı tedarikçilerin ürünleri kullanılarak yapılan 5G denemelerine benzer uygulamaları, yerli ve milli ürünlerle yapabilmek." dedi.

Türkiye 5G Teknolojisine Ne Zaman Geçiş Yapacak?

5G teknolojisini geliştirmek için hem operatörler hem de bakanlıklar çalışmalarını sürdümekte. Ömer Fatih Sayan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ""2020 yılında 5G ile ilgili ilk deneme amaçlı, ticari kullanımın da olduğu denemeyi yapmış olacağız." demişti. 5G teknolojisine 2020 yılında geçiş yapabiliriz.