Yerli ve Milli Ateşli Silah Modifikasyon Sistemi Wattozz T61 için Dünya Devleri Sıraya Girdi

Türk mühendislerin geliştirdiği %100 yerli ve milli kaynaklarla üretilen ateşli silah modifikasyon sistemi T61 görücüye çıktı. Albayraklar Savunma Sanayi tarafından geliştirilen sistem susturucuya benzemekte.

Ateşli Silah Modifikasyon Sistemi T61 Duyuruldu

Ateşli silah modifikasyon sistemi T61, silahların geri tepmesini ve merminin çıkış hızını artırıyor. Silahlı drone'lara monte edilecek olan sistem ile hedefe seri olarak isabetli atışlar yapılabilecek.

Albayraklar Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak yaptığı açıklamada 6 yıldır bu sektörün içerisinde olduklarını belirtti ve şunları söyledi:

"Bir çok proje geliştirdik. T61’i sektörde bir eksiklik gördüğümüzden dolayı geliştirdik. Drone’larda da kullanılacak aparatla şahlanmayı ve geri tepmeyi önledik. Ateşli drone’larda en büyük sıkıntı şahlanma ve geri tepmeydi. Bundan dolayı hedefe nokta atışı yapılamıyordu. Bir hedefe bir mermi atmak gerekirken 50-100 mermi atılıyordu. Şimdi bu aparatla nokta atışı yapılabilecek."

ABD, Rusya ve Çin gibi ülkelerden patent alma teklifleri geldiğini söyleyen Albayrak, "Ben patentini satma taraftarı değilim. Bu bizim akademisyenlerimizin, mühendislerimizin ürettiği bir milli projedir. Bu ürünün Türkiye’ye mal olmasını istiyorum. Bu arada tabi Ar-Ge çalışmaları bir maddiyat gerektiriyor. Devletten destek almadan kendimiz yaptık. Bu nedenle lisans hakkını, dost ülkelere vermeyi düşünüyorum" dedi.

T61'in halka satışının olmayacağı duyuruldu.