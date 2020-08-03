Yerli ve Milli COVID-19 Tarama Testi Büyük Bir Başarıya İmza Attı

Ankara'da yer alan Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim faaliyetleri gerçekleştiren Oncosem Onkolojik Sistemler firması, yerli ve milli COVID-19 tarama testi üretti. Oncosem Onkolojik Sistemler firması tarafından üretilen tarama testi, 21 ülkeye satılarak büyük bir başarının altına imza attı.

Yerli ve Milli COVID-19 Tarama Testi 21 Ülkeye Satıldı

Oncosem Onkolojik Sistemler firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada teşhis amaçlı uygulanan testlerin uzun zaman aldığını ve ihtiyacın artmasıyla bu konuda tıkanıklıkların yaşandığını söyledi. Çelik, Çin menşeli bazı tanı kitlerinin hatalı çıkması üzerine bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi.

Çin tarafından üretilen bazı tanı kitlerinin hatalı çıkmasının sonucunda konu ile ilgili çalışma başlattıklarını ifade eden Çelik, günlük 100 bin adet tanı kiti üretebilecek potansiyele ulaştıklarını belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından onay verilen tarama testi kolay bir kullanıma sahip olması nedeni ile ön plana çıkıyor. Yerli imkanlarla üretilen tarama testinden sonuç almak için sadece parmaktan alınan bir damla kan ve 2 damla solüsyon yeterli oluyor.

Erol Çelik, yaptığı açıklamada "Bir ürün üretmek kıymetli ama bunu kapasiteli bir şekilde insanların ihtiyacına sunabilmek de o bir o kadar önemli. Şu an bu süreç işlemeye başlamış durumda. Artık ortada tamamı yerli ve milli, yüzde 96,8 doğruluk oranı olan bir ürün var ve bu ürünü 21 ülkeye ihraç etmiş durumdayız" ifadelerine yer verdi.

Test sonuçlarının tamamının klinik sonuçlarla uyumlu olduğunu, bağımsız laboratuvarların da sonuçları onayladığını belirten Çelik, "Sağlık kuruluşlarında yapılan testlerde teşhis amaçlı çok ihtiyaç oluşunca günlük ihtiyacın devam etmesi gerekiyordu. Bizim testimizde 10-15 dakikada sonuç alabiliyorsunuz ve bu da günlük hayatın devamlılığını sağlıyor" dedi.

Çelik, "Tarama kitinde sonuç negatif çıkarsa sen bu hastalığı geçirmemişsin anlamına geliyor. Pozitif ise bir an önce bir sağlık kuruluşuna gidilerek, bunun teyit edilip tedavisine başlanması gerekir. Ayrıca bu testlerin başka bir özelliği de var. Hastalığı geçirip antikor geliştirmiş olanların da sonucunu alabiliyor" ifadelerini kullandı.