Yerli ve Milli Deneyap Yazılım Kartı Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından TEKNOFEST 2020 etkinliğinde yerli ve milli Deneyap Yazılım Kartı tanıtıldı. 10 bin öğrenciye ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtilen yazılım kartı, sahip olduğu akım koruma, sürekli 5 volt gerilim çıkışı, lityum bataryaların şarj edilme, devre tahtasıyla uyumlu olması, mikrofon ve kamerası olması gibi bazı özellikler ile dikkat çekiyor. Deneyap Kartı'nın özellikleri ile ilgili detaylar haberimizde.

Yerli ve Milli Deneyap Yazılım Kartı Özellikleri

Yazılım kartının özellikleri ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Haluk Bayraktar, "Görmüş olduğunuz ufak ama marifeti çok olan bu kart, tüm temel özellikleri olan, kamerası ve farklı giriş portlarına kadar güçlü işlemcisiyle artık önümüzdeki yıllarda hem eğitim alt yapısında hem de TEKNOFEST'in tüm alanlarında kullanılabilecek, tamamına hizmet edebilecek, deniz altında su altı robotunu götürebilecek, yer robotunu hareket ettirebilecek, İHA'larda kullanılabilecek otonom bir kart" ifadelerini kullandı.

Haluk Bayraktar, "Biz istedik ki standart haliyle bile çok önemli işlevleri olsun. İşlemcisi güçlü olsun, yapay zeka tabanlı, farklı portları olsun, nesnelerin interneti projelerine hizmet edebilsin. Kamerası, mikrofonu olsun, wi-fi ve bluetooth teknolojisiyle diğer cihazlarla çalışabilen bir kart oldu. 32 Bit İşlemci, 2 Mp kamera, çeşitli yapay zeka uygulamaları imkan sağlayabilen bir kart. Tüm robotlarda ve telefonlarda kullanılabildiği gibi 6 eksen ataletsel, grafik tabanıyla sürükle bırak uygulamalarını kullanabilen, C++ programlarıyla kodlanabilen, devre tahtasına uyumlu bir kart" şeklinde konuştu.

Bayraktar, "Maliyet etkinlik planlamasını da yaptık. Maliyete çok yakın şekilde, yabancı muadillerine göre çok daha düşük bir şekilde satış planlaması yaptık. Yakında satışına başlayacağız. T3 Vakfı olarak 10 bin Deneyap öğrencisine bunları ücretsiz olarak hediye edeceğiz. Bu kartın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kartın geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Deneyap Kartı'nın fiyatı henüz açıklanmadı ancak kartın diğer rakiplerine kıyasla daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtildi. Deneyap Kartı, 2MP harici kamera kartı, dahili 64dB sinyal-gürültü oranına sahip mikrofon, dahili 3-eksen ivmeölçer, 3- eksen dönüölçer ve sıcaklıkölçer, I2C haberleşme, tek hücreli 3.7V Li-Po batarya şarj, Breadboard ile uyumlu tasarım, dahili RGB LED Gösterge, buton ve Micro-B USB bileşenlerine sahip.