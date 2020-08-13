Yerli ve Milli Elektrikli Hafif Kargo Aracı Geliyor!

Kargo şirketleri tarafından kullanılması için elektrikli kargo araçları çalışmalarına başlandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Tekno CTP şirketi tarafından yerli ve milli elektrikli hafif kargo aracı üretilecek. Elektrikli kargo aracı sahip olduğu aktif navigasyon sistemi ve enerji tasarrufu sağlaması ile dikkat çekiyor. Elektrikli kargo aracı ilgili detaylar haberimizde.

Yerli ve Milli Elektrikli Hafif Kargo Aracı İçin Çalışmalara Başlandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinde görevli öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan ekip, iki ay önce elektrikli hafif kargo aracı çalışmaları yapan Tekno CTP şirketi ile görüştü. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin mühendislik fakültesinde görevli öğretim üyeleri ve öğrencilerin yer aldığı ekip, firmanın tasarladığı hafif kargo aracı prototipini trafiğe çıkmaya uygun hale getirecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Elektrikli hafif ticari aracımız 350 kilogram ağırlığa, 400 kilogram kadar yük taşıma kapasitesine sahip olacak. 2,80 metre uzunluğundaki aracımızın 70 kilometre menzili olacak. Akıllı navigasyon sistemi sayesinde az elektrik harcayabilecek, rotayı kullanacak" dedi.

Prof. Dr. Şahin, "Değiştirilebilen kaset tipi pili sayesinde 10-15 saniye içinde yeni pili takılıp görevine devam edebilen bir araç olacak. Pillerinin şarj zamanlarının kontrol edilmesinden tutun da motor güçlerinin otomatik kontrol edilmesine kadar çok önemli özellikleri var. Yüzde 100 elektrikle çalışabilen, küçük kompakt tarzda araç olacak" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin, "Firma, kargo şirketlerinin isteği üzerine elektrikli taşıma aracı yapmak için yola çıkmış ama geliştirdikleri aracın trafiğe çıkabilmesi için bazı eksikliklerinin olduğunu öğrenince bize ulaştılar. Projenin üzerinde çalışmaya başladık. Geliştirdiğimiz elektrikli aracın tüm özelliklerini hafif ticari aracın üzerinde uygulayacağız. Bu açıdan Türkiye'de bir ilk olacak" dedi.

Prof. Dr. Şahin, "Biz aracımızda yerli ve milli elektrikli motoru üretmek istiyoruz. Sadece pili başka bir ülkeden alacağız. Onun dışında kullanılacak parçaların yüzde 90'ının yerli ve milli olmasını istiyoruz. Bu klasmanda da bir ilk olacak. Çalışmalara başladık. 2 ay içinde deneme çalışmalarına da başlayacağız. Bir yıl içinde ise tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.