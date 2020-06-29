Yerli ve Milli Elektrikli Tren Raylara İndi! İşte Detaylar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, elektrikli trenin raylara indiğini ve bugün itibarıyla fabrika testlerine başlanacağını duyurdu. Yüzde 60 yerlilik oranına sahip olan yerli ve milli elektrikli tren ile ilgili detaylar haberimizde.

Yerli ve Milli Elektrikli Tren Fabrika Testlerine Başlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor. Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üretimi tamamlanan prototip sette yüzde 60 yerlilik oranı gerçekleştirilmiştir. Seri üretim için ise yüzde 80 yerlilik oranı hedeflenmiştir. Prototip setin maliyeti yurt dışından temin edilen benzer ürünlere göre yüzde 20 daha ucuza mal edilmiştir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Elektrikli tren teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. Elektrikli tren saatte 160 kilometre işletme hızına, 176 kilometre tasarım hızına sahip. Bakan karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, " 5 araçtan oluşan bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrılmıştır. Araç gövdeleri işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara mukavim şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerinden üretilmiştir" şeklinde konuştu.