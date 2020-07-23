Yerli ve Milli İHA Alesta Yakında Uçuş Testlerine Başlayacak

Nurol BAE Systems Hava Sistemleri AŞ tarafından geliştirilen Alesta isimli insansız hava aracı (İHA) sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava aracı Alesta'nın yer testlerinde sona gelindi. Yakında uçuş testlerine başlayacak olan yerli ve milli İHA Alesta ile ilgili detaylar haberimizde.

Yerli ve Milli İHA Alesta Uçuş Testlerine Ne Zaman Başlayacak?

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen Alesta, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor. Döner kanatlı bir yapıya sahip olan Alesta, kanatların dik pozisyonunda dikine iniş-kalkış yapabiliyor. Bir helikopter gibi iniş-kalkış yapabilen Alesta, düz uçuş moduna geçtiği zaman sabit kanadın oluşturduğu kaldırma kuvvetinden faydalanarak helikopterlere göre daha uzun mesafelerde uçuş gerçekleştirebiliyor.

BNA Genel Müdürü Eray Gökalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sistem seviyesinde 'uçuş emniyet kritik' diye tarif edilen ve herhangi bir arıza ya da kaybında ölümcül kazalara sebep olacak sistemleri özgün olarak geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bunlar arasında uçuş ve motor kontrol sistemlerini, yakıt sistemlerini sayabiliriz. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak, Hürjet, Özgün Helikopter programlarımız hedef alanımızda yer alıyor" dedi.

Gökalp, "Yenilikçi teknolojiler konularında da Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz. Bir mühendislik yol haritası hazırladık. Geçen yıl sanal kokpit konusunda yaptığımız Ar-Ge çalışması İngiltere'de BAE Systems Teknoloji Yarışması'nda inovasyon ödülüne değer bulundu" şeklinde konuştu.

Yerli ve Milli İHA Alesta Özellikleri

Alesta'nın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Gökalp, "Aracımız döner kanatlı yapıya sahip. Kanatların dik pozisyonunda dikine iniş-kalkış yapabiliyor. Düz uçuşa geçtiğinde ise kanatlar yatay pozisyona geçerek sabit kanatlı uçak modunda uçabiliyor. Avantajı, sabit kanatlı uçak ile helikopterin uçuşlarının avantajlarını bir arada görebiliyorsunuz. Sabit kanatlı bir aracın ihtiyaç duyduğu bir piste ihtiyacı yok. Aynı zamanda bir helikopter gibi iniş-kalkış yapabiliyor. Düz uçuş moduna geçtiği zaman sabit kanadın yarattığı kaldırma kuvvetinden faydalanarak helikopterlere göre daha uzun mesafelerde uçuş gerçekleştirebiliyor. Bu özel ve zor bir problem" ifadelerini kullandı.

8 kilogram faydalı yük taşıyabilen aracın, yeterli bulunması halinde 2021 başında seri üretime başlayabileceğini belirten Gökalp, Alesta'nın değişik faydalı yükler ve sensörler entegre edilerek keşif-gözetleme, istihbarat, afet ve yangınla mücadele gibi görevleri başarı ile gerçekleştirebileceğini söyledi.

Alesta'nın tamamen çevre dostu elektrikli motor ve itki sistemine sahip olduğunu, tam otonom şekilde tüm görevleri icra edebildiğini belirten Eray Gökalp, İleride Alesta’nın daha büyük versiyonlarını geliştirmeyi, hem insanlı hem insansız uçabilen bir araca dönüştürebilmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yer testlerini 1-2 hafta içinde tamamlayacaklarını belirten BNA Genel Müdürü Eray Gökalp, açıklamalarına şu şekilde devam etti: