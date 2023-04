Yerli ve Milli İzleme Yazılımı Artık ChatGPT Desteğini Kullanıyor

ITServ, Türkiye'deki şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olarak, ilk yerli ve milli izleme yazılımı sertifikasına sahip olan ürünü ITOC'u (IT Operation Center) yapay zekâ ChatGPT ile birleştirdi. Bu hizmet, kurumların teknolojileriyle ilgili sorunlarına ChatGPT yapay zeka entegrasyonu sayesinde kritik problemlerin çözüm sürelerini kısaltabilecek ve verimliliği artırabilecekleri bir hizmet olarak Türkiye'de ilk kez sunulacak.

ITServ, geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu ITOC ile birlikte Türkiye'de ilk yerli ve milli sertifikalı yazılım ürününe sahip olmuştu. ITOC, kurumlara 7/24 teknolojik altyapılarını izleme imkanı vererek her an her yerden akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden erişilebiliyordu. Ayrıca 7/24 müdahale ekibi sayesinde sorunları tespit etmekle kalmayıp kısa bir sürede müdahale ederek çözüme kavuşturuyordu.

ITOC ile ChatGPT Birlikteliği Neler Sağlıyor?

Şimdi ise ITServ, ITOC'u yapay zekâ algoritması ChatGPT ile birleştirerek altyapı izleme yazılımları arasında dünyada bir ilk olacak hizmeti başlatacağını duyurdu. ITServ mühendisleri tarafından modelleme yapılan ChatGPT, ITOC ile entegre edildi. Artık ITOC kullanan tüm şirketler, BT sistemlerinde yaşayacakları olası bir anomali durumunda, yapay zekâ ve makine öğrenimi destekli yeni modül sayesinde daha güvende olacaklar.

ITGroup CEO'su Mehmet Ertan Erdoğan, yapay zekâyı ilk kez monitoring yani izleme yazılımıyla birleştirdiklerini belirterek süreci ve hedeflerini şöyle anlattı: