Yerli ve Milli Motor Düzenlenen Törenle Teslim Edildi

TUSAŞ Motor Sanayi (TEI) ilk yerli ve milli motor TEI-PD170 modelinin ilk ürünlerini düzenlenen tören ile teslim etti.

TEI-PD170

TUSAS Engine Industries (TEI) olarak da bilinen Tusaş Motor Sanayii AŞ tarafından 2012 yılında başlatılan TEI-PD170 Operatif İHA Motor Geliştirme Projesi (SSB-TEI) ülkemizin de yakından izlediği projelerden birisi olarak öne çıkıyor. Seri üretim kapsamında üretilen ilk parti, düzenlenen tören eşliğinde teslim edildi.

Açıklanan bilgilere göre 170 beygir gücündeki pistonlu turbo dizel havacılık motoru, PD170 ismi ile anılıyor ve az önce de bahsettiğimiz gibi temel odak noktası insansız hava araçları olarak öne çıkıyor. Medium Altitude Long Endurance sınıfı hava araçlarının güç ihtiyacını karşılayacak olan bu motorun ülkemiz için önemli adımlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Eskişehir'de düzenlenen tören sırasında konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma sanayiimizin belirli alanlarda belirli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Özellikle platform üretiminde artık dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri olma yolunda yol alıyoruz." ifadelerine yer verdi.