Yerli ve Milli Otomobilimiz Devrim 57 Yaşında

Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla 1961'de üretilen ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlara sunulan ilk arabamız Devrim 57 yaşında. TÜLOMSAŞ'ın müzesinde sergilenen araba yoğun ilgi görüyor.

1961 yılında zor koşullara rağmen yalnızca 4.5 ay içerisinde üretilen ve yapımında 200 Türk mühendisin çalıştığı Devrim arabasına vatandaşlar tarafından ilgi gösteriliyor. TÜLOMSAŞ'ta sergilenen Devrim'in "siyah", "beyaz", "mavi boncuk" ve "gecekondu" lakaplı 4 farklı rengi bulunuyor.

1250 kilogram ağırlığında olan yerli aracın maksimum 140 km/s göstergeye sahip olduğu ifade edildi. Otomobilinin sergilendiği müze içerisinde araç ile ilgili çeşitli görseller de yer alıyor. Yapım aşamasındayken zor şartlar altında üretildiği kanıtlayan görsellerde dönemin fabrikası ve arabanın yerli motoru gibi detaylar bulunuyor.

Devrim'in mühendislerinden İsmail Hakkı Erdem'in oğlu Mümtaz Erdem yaptığı açıklamada Türkiye'nin büyük bir başarı öyküsüne tanık olduğunu söyledi. Erdem, ufacık bir parça için bile gece gündüz çalışan ve 4,5 ayda arabayı tamamlayan mühendisleri şu şekilde anlattı:

"Cıvatasından motor pistonuna kadar her biri ayrı ayrı ekiplerin çalışmasıyla ortaya çıkan bu eserin, halen anahtarını çevirdiğinizde çalışıyor olması, o günkü benzin konulmama gibi mazeretin ne denli yanlış olduğunu bize gösteriyor. Bir başarı öyküsü yarattıkları için biz onları her zaman şükranla, minnet ve rahmetle anıyoruz."