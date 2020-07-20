Yerli ve Milli Telsiz EHKET'in İlk Teslimatı TSK'ya Yapıldı!

Yerli ve Milli Telsiz EHKET'in (Elektronik Harp Korumalı El Telsizi) ilk teslimatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapıldı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen EHKET, hafifliği, küçüklüğü ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, EHKET ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli ve Milli Telsiz EHKET'in Özellikleri

EHKET'in özellikleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Yüksek seviye elektronik harp koruma tedbirleri, EHKET'e yüksek beka kabiliyeti kazandırıyor. Milli kriptolu haberleşme yapılan telsizlerin TSK'ya ilk teslimatları yapıldı ve yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı" dedi.

Prof. Dr. Demir, "Kıbrıs Barış Harekatı'nda yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün geliştirdiği yazılım tabanlı telsizleriyle kara, hava ve deniz platformlarının tamamında kendi milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

En zor ses-veri-video haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilen küçük, hafif, çok bantlı, çok fonksiyonlu taktik el telsizi EHKET'in en zor çevre koşullarına dahi uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığını ifade eden Prof. Dr. Demir, EHKET'in, doğrudan görüş hattının olmadığı yerlerde dahi geniş bant dalga şekli özelliğini kullanarak bugünün modern savaş alanlarında ihtiyaç duyulan yüksek çözünürlüklü görüntü ve videoları aktarabildiğini belirtti.

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