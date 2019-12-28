Yerli ve Milli Uydu Haberleşme Sistemi Testleri Başarıyla Geçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) iştiraki tarafından üretilen yerli ve milli uydu haberleşme sisteminin testleri başarıyla tamamlandı.

TUSAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, şirketin iştiraki olan CTECH tarafından üretilen uydu haberleşme sisteminin tüm kalifikasyon ve fonksiyonel testleri başarı bir şekilde gerçekleştirildi.

ANKA-S'e Entegre Edildi

Sistem, ANKA-S'e entegre edildi ve uçuş testleri yapıldı. Böylece ANKA üzerindeki bir alt sistemin daha yerlileştirme ve millileştirme süreci başarıyla tamamlanmış oldu.

TUSAŞ'ın öz kaynaklarıyla 17 ayda ürettiği AKSUNGUR insansız hava aracı için de ANKA-S'lere entegre edilen yerli ve milli uydu haberleşme sisteminin kullanılması hedefleniyor.