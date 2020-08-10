Yerli ve Milli Yüzey Dezenfektanı BORTAM Seri Üretime Başladı

Yeni tip koronavirüs salgını ile birlikte dezenfektan ürünleri hayatımızın önemli bir yerine sahip oldu ve bu ürünlerin kullanım oranı önemli ölçüde arttı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı yüzey dezenfektanı BORTAM'ın Ar-Ge sürecinin tamamlandığını ve seri üretime başlandığını duyurdu. BORTAM ile ilgili detaylar haberimizde.

Yerli ve Milli Yüzey Dezenfektanı BORTAM Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Geçtiğimiz aylarda yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında el dezenfektanı BOREL'in seri üretimine başlanmıştı. BOREL'in ardından bu kez BORTAM isimli yüzey dezenfektanının seri üretimi başladı. "Bordan gelen hijyenle sağlıklı ve temiz yüzeyler" sloganına sahip olan BORTAM isimli antibakteriyel yüzey dezenfektanının aerosol formda üretileceği belirtildi. BORTAM, ortamda yer alan bakteri ve virüsleri yok ederek ortamın sterilize olmasını sağlayacak.

BORTAM isimli yüzey dezenfektanı ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında BOREL'in geçtiğimiz aylarda Ar-Ge sürecini tamamlayarak seri üretimine başladık. Dezenfektan ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla hızlı bir şekilde karşıladık" dedi.

Bakan Dönmez, "El hijyeni sağlayan BOREL'den sonra, şimdi de ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM'ın üretimine başlıyoruz. Aerosol formda üretilecek olan BORTAM, ortamdaki bakteri ve virüsleri yok ederek ortamı sterilize edecek. Yeni normal dönemde kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarında, iş yerlerinde, okul ve evlerimizde rahatlıkla kullanabileceğiz. İnsan sağlığına zararı olmayan, hijyenik bir ürün" ifadelerini kullandı.

Bor içerikli yeni ürünlerin de yıl sonunda tanıtımını gerçekleştireceklerini belirten Bakan Dönmez, "Yıl sonunda bor madeninden üretilen, mutfaklarda kullanılacak hijyen ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ülkemizin kaynaklarını en verimli şekilde, kaliteden ödün vermeden, emsalleriyle rekabet edecek, ihracatını da yapabilecek kapasitede üreteceğiz" şeklinde konuştu.