Yerli ve Yenilenebilir Elektrik Üretimi Rekor Kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi %90’a ulaştı” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, günlük üretimde yeni bir rekora imza attıklarını belirtti.

Yerli ve Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimi %90’a Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık" ifadelerini kullandı.

Milli enerjimizin yenilenmeye, yatırımlarımızın meyvelerini vermeye devam ettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter üzerinden toplam elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji oranlarını da paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından Twitter’da paylaşılan bilgilere göre hidrolik yüzde 43,7 yerli kömür yüzde 16,5 rüzgâr enerjisi yüzde 14,5 güneş enerjisi yüzde 7,2 jeotermal enerji yüzde 5,3 biyokütle yüzde 2,6 ve diğer kaynaklar ise yüzde 0,2 şeklindedir.