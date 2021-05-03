Yerli VLP Aşısı Ne Zaman Çıkacak? TÜBİTAK Başkanı Açıkladı!

Yerli VLP aşısı çıkış tarihi belli oldu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, VLP yani virüs benzeri parçacık temelli yeni tip koronavirüs aşısının ne zaman çıkacağını duyurdu. Prof. Dr. Mandal tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Yerli VLP Aşısı Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürürken TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünde aşı çalışmaları devam ediyor. DHA'daki habere göre TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yerli aşının ne zaman çıkacağını açıkladı.

VLP aşısının faz 1 çalışmalarına 27 Mart tarihinde başladıklarını belirten Prof. Dr. Mandal, şu anda faz 1 sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mandal, bu hafta sonu uygulanacak ikinci doz ile birlikte faz 1 çalışmasının tamamlanacağını ifade etti.

Mayıs ayının sonunda faz 2 çalışmasının başlayacağını duyuran Prof. Dr. Hasan Mandal, faz 2 sürecinin yaklaşık olarak 2 ay sonra tamamlanacağını açıkladı. Aktarılan bilgilere göre ağustos ayında başlayacak faz 3 çalışması, 2021 yılının sonuna doğru sona erecek. Faz 3 süreci başarı ile tamamlandıktan sonra aşı kullanıma sunulacak.

Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"VLP aşısı ile ilgili 27 Mart tarihinde başlamış olduğumuz faz-1 çalışması şu an birinci fazı tamamlamak üzere. Bu haftanın sonunda biz de ikinci dozumuzu olacağız ve faz-1 çalışması tamamlanmış olacak. Bu ayın sonunda da inşallah her bir çalışma doğru gittiğinde faz-2 çalışmasına geçmiş olacağız." "Takibinde yine yaklaşık 2 ay gibi bir süreyle faz-2 çalışması gerçekleşecek ve sonrasında da inşallah ağustos ayında faz-3 çalışmasına başlayabilmeyi ve yıl sonuna doğru da faz-3 çalışmasını başarıyla tamamlayıp tüm kullanıma hem ülkemizdeki hem de dünyadaki insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz."

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