Yerli Yapay Zeka Projesi Avrupa Birliği'nden Onay Aldı

Türkiye'nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü küresel ölçekte artıran, lider teknoloji geliştirme bölgesi İTÜ ARI Teknokent firmalarından Tazi’nin de yer aldığı TRUST AI projesi, Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Programı Horizon 2020 çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Yerli Yapay Zeka Projesine AB'den Onay

4 milyon avro bütçeye sahip olan ve 48 ay sürmesi planlanan proje, yapay zeka (AI) sistemlerini daha anlaşılır hale getirmek için yeni bir teknolojik yaklaşım geliştirerek, örnek senaryolarla uygulanır bir paradigma ortaya koyma amacı taşıyor.

Konuyla ilgili konuşan Tazi’nin Kurucu Ortağı ve CEO’su Zehra Çataltepe yapığı açıklamada şunları söyledi:

Avrupa Birliği Araştırma ve İnosvasyon Programı Horizon 2020 çerçevesinde, 48 ay sürecek olan yedi ortak’tan biri olduğumuz TRUST AI projesinin başladığını duyurmaktan onur duyuyoruz.

Temelde keşif sürecine insan zekasını dahil eden proje kapsamında daha iyi çözümler bulmak adına yapay zeka ve insanların birlikte çalışması sağlanacak. Çalışma sonucunda şeffaf, güvenilir ve tarafsız akıllı araç (TRUST) ortaya çıkacak.

Tahmine dayalı ve kuralcı problemlerin üstesinden gelme yeterliliğini garanti edecek olan TRUST projesi, akademi ve iş dünyasının da yararlanabileceği bir inovasyon ekosistemi oluşturacak. Proje çerçevesinde, sağlık hizmetleri, e-perakende ve enerji alanlarında üç ayrı kullanım senaryosu özelinde geliştirilen yöntemlerin uygulamasının yanı sıra bankacılık, sigortacılık ve kamu yönetimi gibi birçok çeşitli sektörde de uygulanabilir olması yönünde çalışılacak.

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