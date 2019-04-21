Yerli Yapım Pixel Shot 3D İndirme Rekorları Kırdı

Rollic Games ve Ruby Game Studio ortaklığı ile yayınlanan hyper-casual türündeki Pixel Shot 3D, Amerika’da büyük bir başarı yakaladı. Yerli yapım Pixel Shot 3D, Amerika App Store listesinde bütün oyunlar içerisinde 6. sıraya konumlanırken, tüm uygulamalar içerisinde de 7. sırada yerini aldı.

Pixel Shot 3D, 300.000’den Fazla İndirme Sayısına Ulaştı

Pixel Shot 3D, 300.000’den fazla indirme sayısına ulaşarak aksiyon oyunları kategorisinde 1. sıraya yükseldi. 3 ay önce İstanbul’da kurulan Rollic Games, Pixel Shot 3D ile büyük bir başarı elde etti.

Oyuncuların toplar vasıtasıyla renkli küpleri devirdikleri Pixel Shot 3D, oldukça kolay bir oynanışa sahip. Tek el ile rahatça oynanabilen Pixel Shot 3D, özellikle toplu taşıma araçlarında eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor.

“Hem görsel hem de teknolojik efektleri en iyi şekilde kullanmaya çalıştık”

Rollic Games kurucu ortaklarından Burak Vardal konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kullanıcıların ellerinden bırakamayacakları bir oyun yaratmak için hem görsel hem de teknolojik efektleri en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Böylece Pixel Shot 3D hem izlemekten hem de oynamaktan keyif aldıkları bir oyun haline geldi. Bir hafta sonu içinde en çok indirilen oyunlar sıralamasında en üst sıraya taşımamızın da arkasında kullanıcılardan gelen talep yatıyor” dedi.