Yerli Yapım Zula'ya "Çukur" Haritası Geliyor

Yeni sezon bölümlerine Puhu TV'de devam eden ve Ay Yapım tarafından yürütülen Çukur dizisi Zula'ya geldi. Yerli yapıma Çukur haritası eklenirken, dizinin sevilen isimlerinden "Cumali Koçovalı" ve "Azer Kurtuluş" oyuna dahil edildi.

InGame Group ve Ay Yapım'ın yürüttüğü ortak çalışma sonucunda Zula'da 'Çukur sezonu' başladı. Çukur sezonu kapsamında yerli aksiyon oyununa birçok güncelleme gelecek. İlk olarak Çukur haritası oluşturan geliştirici ekibi ayrıca özel karakterlerin arasına Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş'u da ekleyecek.

Çukur sezonunun tanıtımını Nonstop Zula Espor Merkezi'nde gerçekleştiren InGame Group Kurucu Ortağı Burak Gözalan ve Ay Yapım Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Çatay, projeye ilişkin detaylara değindi. Ayrıca Çukur dizisinden Necip Memili ve Cihangir Ceyhan'ın da katıldığı konuşmada, interaktif uygulamaya ve daha çok heyecana yer verildiği ifade edildi.

Kendi canlandırdığı Cumali Koçovalı karakterine ilişkin demeçler veren Necip Memili projeden memnun olduğunu aktardı. "Hayranlarımız artık diziyi izlemekle kalmayıp, Zula içinde kendi Çukur maceralarını da yaşayabilecekler" şeklinde konuşan ünlü oyuncu, Cumalı ve Azer karakterlerinin stratejik olarak seçildiğini belirtti.