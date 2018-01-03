Yerli Yazılım Desteğine Sahip 'Yemekmatik' Kartı Geliyor

Yıllardır esnafın kanayan yarası olan Sodexo, Ticket ve Multinet gibi yemek kartlarına, yerli yazılım desteğiyle hazırlanan "Yemekmatik" rakip olmaya geliyor. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından çıkarılan kart, pilot il olarak İzmir'de kullanılmaya başlandı.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, 25 yıldır kullanılan yemek kartlarının esnaftan haksız komisyon aldığını söyledi. Federasyon olarak esnafın yaşadığı mağduriyete son vermek için harekete geçtiklerini ifade eden Yenice, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin talimatıyla yeniden bir araya geleceklerini ve komisyonların aşağı çekilmesi için anlaşacaklarını açıkladı.

Hem müşterilerin hem de esnafın kazançlı çıkması gerektiğini ifade eden Yenice, "Esnafımızı sokağa dökerek, devletle karşı karşıya, müşterimizle karşı karşıya getirerek değil daha farklı bir yol izlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü boykot, komisyonları yüksek kartlar için yapılıyor. Burada müşterinin günahı yoktur" dedi.

'Yemekmatik' Kartı Geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli yazılım firması İnfoteks ile bir anlaşma sağladıklarını ve mağduriyetleri ortadan kaldıracak yeni bir kart yarattıklarını söyleyen Yenice, "Kartın adını 'yemekmatik' olarak belirledik. Pilot il olarak da İzmir'i seçtik. Halkımızın kullanımına açtık. Binlerce kart basıldı. İzmir'deki tüm esnaf lokantalarına dağıtılacak ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanıtılacak" ifadelerini kullandı.

Yüksek komisyon alan kartların aksine, yemekmatik'i kullanan iş yerlerinin aylık yalnızca 125 TL ödeme yapacaklarını belirten Yenice, bu ücretin dışında herhangi bir komisyonun olmayacağını söyledi. Yenice, piyasadaki yemek kartlarının Fransız menşeli olduğunu dile getirirken, yemekmatik kartının kullanımı ile yurtdışına giden haksız komisyonların engelleneceğini ifade etti.